Глава Пентагона заразился коронавирусом

Министр обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом. Однако болезнь у него проявляется легко, сообщил Остин в воскресенье, 2 января, в Twitter. Поскольку политик был полностью вакцинирован, а также получил бустерную дозу, болезнь у него проходит "намного мягче", чем могло быть в случае отсутствия прививок.
По словам Остина, он будет находиться на карантине пять дней. В течение этого периода он сохранит за собой все свои полномочия и будет виртуально участвовать в важных встречах и консультациях "насколько это возможно". По словам Остина, последний раз он непосредственно общался с президентом США Джо Байденом 21 декабря — более чем за неделю до того, как у него появились первые симптомы.
Шеф Пентагона назвал легкое течение болезни доказательством того, что прививки работают. "Я продолжаю призывать всех, кто имеет право на повторную вакцинацию, пройти ее", — обратился к гражданам Остин. В вооруженных силах США наличие прививок от коронавируса обязательно.
В США, как и в Европе, в настоящее время быстрыми темпами распространяется особо заразный вариант коронавируса — "омикрон". Ведущий американский специалист по вопросам пандемии Энтони Фаучи в воскресенье говорил о "почти вертикальном росте" новых случаев COVID-19.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Годовой результат: рейтинг правительства Литвы ухудшился вдвое (12)
В декабре 2020 года к власти в Литве пришло...
Коронавирус в Литве: 1208 новых случаев и 17 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1208 новых...
В Литве бустерной дозой привилась лишь половина врачей: эти данные вызывают вопросы (23)
В Литве бустерной дозой привилась лишь половина...
Полиция сообщила, какие рейды ждут в январе
Литовская полиция сообщила, какие рейды водителей ждут...
Условия на дорогах Литвы остаются сложными: гололед даже на магистралях
Условия на дорогах Литвы в понедельник утром остаются...