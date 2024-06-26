2024.06.26 13:30

Глава Пентагона созвонился с министром обороны РФ

 
Deutsche welle
Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин
ФОТО: Reuters / Scanpix

Министр обороны США Ллойд Остин впервые пообщался со своим российским коллегой по должности Андреем Белоусовым. Они обсудили войну в Украине и важность сохранения „каналов коммуникации“.

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 25 июня, впервые поговорил по телефону со своим российским коллегой по должности Андреем Белоусовым. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, позже министерство обороны РФ подтвердилофакт беседы, добавив, что она состоялась „по инициативе американской стороны“.

В ходе разговора Ллойд Остин отметил, что военным ведомствам России и США важно „поддерживать каналы коммуникации“. Министры „обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины“, говорится в заявлении Минобороны РФ. В частности, Белоусов указал на „опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ“.

Последний телефонный разговор между главой Пентагона и министром обороны РФ (на тот момент - Сергеем Шойгу) состоялся в марте 2023 года.

Москва обвинила Вашингтон в причастности к удару ВСУ по Крыму

Телефонная беседа Остина и Белоусова состоялась спустя сутки после угроз в адрес Вашингтона, высказанных Кремлем в связи с ракетным ударом украинской армии по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей, и более 150 человек пострадали. „Вовлеченность Соединенных Штатов Америки в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, это, конечно, не может не иметь последствий. Какие именно - время покажет“, - заявил 24 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

МИД РФ объявил Белый дом причастным к удару по Севастополю, совершенному ВСУ с применением американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.

В ответ на обвинения Пентагон заявил, что украинские власти самостоятельно выбирают цели для ударов.

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