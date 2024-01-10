Глава Пентагона проходит лечение в больнице от рака простаты

Представитель Белого дома дал понять, что Байден с раздражением отреагировал на новость о сокрытии факта онкологического заболевания своего министра. "Так не должно происходить", - транслировал Джон Кирби слова президента США. По его данным, Байден хочет, чтобы в правительстве были пересмотрены процедуры для таких случаев. Соответствующее письмо уже направлено в министерства. "Необходимо сделать так, чтобы подобное не повторилось, - сказал Кирби. - Каждый член кабинета министров, знает, что должность влечет за собой обязанность быть максимально прозрачным".

По словам представителей Белого дома, президент США Джо Байден только утром во вторник, 9 января, узнал о диагнозе "рак простаты" 70-летнего главы Пентагона Ллойда Остина , который был госпитализирован уже более недели назад. "До сегодняшнего утра никто в Белом доме не знал, что у министра Остина рак простаты", - заявил днем во вторник, 9 января, директор по коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Это означает, что Байден узнал о болезни Остина всего на несколько часов раньше, чем общественность.

По словам Кирби, президент желает министру обороны скорейшего выздоровления. На вопрос, планирует ли Байден оставаться с Остином до конца срока его полномочий в начале 2025 года, Кирби ответил: "Да".

Пентагон сообщил о перспективах выздоровления Остина

Ранее в тот же день в Пентагоне сообщили, что министр обороны США Ллойд Остин проходит лечение в больнице от рака простаты, уточнив, что болезнь у министра была выявлена на ранней стадии и что перспективы его выздоровления "отличные". Как выяснилось, Остин находится в больнице с Нового года.

Более того, в отчете представительства военного госпиталя Уолтера Рида под Вашингтоном говорится, что рак предстательной железы у главы Пентагона был диагностирован еще в начале декабря. Незадолго до Рождества Остин перенес малоинвазивное хирургическое вмешательство. Министр "восстановился после операции без каких-либо проблем и вернулся домой на следующее утро", говорится в сообщении.