Глава Пентагона: чтобы победить, Израиль должен обеспечить защиту мирных жителей в Газе

 
"Голос Америки"
Lloydas Austinas
Lloydas Austinas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Выступая в Калифорнии на Национальный форуме по вопросам обороны имени Рейгана, Остин рассказал что он "кое-что узнал о городской войне", воюя в Ираке и возглавляя кампанию против джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

"Как и ХАМАС, ИГИЛ глубоко укоренился в городских районах. И международная коалиция против ИГИЛ прилагала все усилия для защиты гражданского населения и создания гуманитарных коридоров, даже во время самых ожесточенных боев", – сказал Остин.

"Урок заключается не в том, что можно победить в городской войне, защищая гражданское население. Урок заключается в том, что победить в городской войне можно только защищая гражданское население", – сказал он.

"В такой борьбе центр тяжести – мирные жители. И если вы загоните их в объятия врага, то замените тактическую победу стратегическим поражением".

Накануне возобновились бои между Израилем и ХАМАС (признана террористической группировкой в США - прим. ред.) после того, как рухнуло недельное перемирие. Обе стороны обвинили друг друга в срыве соглашения и возобновлении насилия.

В ответ на атаку ХАМАС, совершенную 7 октября 2023 года, Израиль предпринял беспощадную наземную и воздушную кампанию в Газе, в результате которой, по словам официальных представителей группировки, погибло более 15 тысяч человек. Эти смерти послужили стимулом для вооруженных групп совершать нападения не только на Израиль, но и на американские войска в регионе, в результате которых пострадали десятки военнослужащих США.

Вашингтон обвинил в нападениях на своих военнослужащих силы, поддерживаемые Ираном, и в последние недели неоднократно наносил ответные авиаудары.

"Мы не потерпим нападений на американский персонал, эти нападения должны прекратиться, – сказал Остин. – До тех пор, пока они не прекратятся, мы будем делать все необходимое для защиты наших войск и наказывать тех, кто их атакует".

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"Голос Америки"
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