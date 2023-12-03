Глава Пентагона: чтобы победить, Израиль должен обеспечить защиту мирных жителей в Газе

"Как и ХАМАС, ИГИЛ глубоко укоренился в городских районах. И международная коалиция против ИГИЛ прилагала все усилия для защиты гражданского населения и создания гуманитарных коридоров, даже во время самых ожесточенных боев", – сказал Остин.
"Урок заключается не в том, что можно победить в городской войне, защищая гражданское население. Урок заключается в том, что победить в городской войне можно только защищая гражданское население", – сказал он.
"В такой борьбе центр тяжести – мирные жители. И если вы загоните их в объятия врага, то замените тактическую победу стратегическим поражением".
Накануне возобновились бои между Израилем и ХАМАС (признана террористической группировкой в США - прим. ред.) после того, как рухнуло недельное перемирие. Обе стороны обвинили друг друга в срыве соглашения и возобновлении насилия.
В ответ на атаку ХАМАС, совершенную 7 октября 2023 года, Израиль предпринял беспощадную наземную и воздушную кампанию в Газе, в результате которой, по словам официальных представителей группировки, погибло более 15 тысяч человек. Эти смерти послужили стимулом для вооруженных групп совершать нападения не только на Израиль, но и на американские войска в регионе, в результате которых пострадали десятки военнослужащих США.
Вашингтон обвинил в нападениях на своих военнослужащих силы, поддерживаемые Ираном, и в последние недели неоднократно наносил ответные авиаудары.
"Мы не потерпим нападений на американский персонал, эти нападения должны прекратиться, – сказал Остин. – До тех пор, пока они не прекратятся, мы будем делать все необходимое для защиты наших войск и наказывать тех, кто их атакует".