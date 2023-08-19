Глава отделения Pegida в Нидерландах порвал экземпляр Корана

Эдвин Вагенсвельд, глава нидерландского отделения ультраправого ксенофобского движения Pegida, порвал экземпляр Корана на демонстрации у посольства Турции в Гааге. Об этом в пятницу, 18 августа, передало агентство AFP.

Правительство Нидерландов осудило акцию перед ее началом, но заявило, что не имеет юридических полномочий для ее предотвращения.

Полиция перекрыла доступ на улицу, где расположена дипмиссия. Между тем к месту акции также прибыли около 50 протестующих против действий Вагенсвельда и минимум двух его сторонников, сообщило AFP. Некоторые из участников контрдемонстрации начали бросать в руководителя отделения Pegida камни. Около 20 полицейских, вооруженных щитами и дубинками, вмешались, когда собравшиеся попытались преследовать его.

Власти Гааги дистанцировались от действий Вагенсвельда