Глава Офиса президента Украины: Китай должен присутствовать за столом переговоров по "формуле мира"

Отвечая на вопрос, встретится ли президент Украины Владимир Зеленский, не присутствовавший на встрече советников по национальной безопасности, состоявшейся в Давосе в воскресенье, с премьером Госсовета КНР Ли Цянем в рамках Всемирного экономического форума, Ермак сказал: "Посмотрим". Он пояснил, что что не видел окончательной повестки дня украинского президента.
По словам Ермака, в ходе воскресной встречи советников по национальной безопасности, в которой участвовали представители более чем 80 представителей стран и международных организаций, никто не спрашивал его о каких-либо территориальных уступках.
В понедельник Зеленский прибывает в Берн, чтобы встретиться с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхерд.
Федеральный советник Швейцарии Иньяцио Кассис, присутствовавший на воскресных обсуждениях, подчеркнул, выступая на пресс-конференции, что "необходимо сделать все, чтобы прекратить эту войну".
"Китай играет важную роль. Мы должны найти пути сотрудничества с Китаем в этом вопросе", – сказал Кассис.
Он также отметил потенциально важную роль таких стран, как Бразилия, Индия и ЮАР.
Официальный представитель ЕС заявил, что западные партнеры Украины выразили безоговорочную поддержку Киеву и его "формуле мира" мира, а также призвали страны Юга разъяснить России значение соблюдения устава ООН и его основных принципов в интересах глобальной безопасности.
На этой неделе на давосском форуме будут представлены многие страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии, ранее по преимуществу остававшиеся в стороне от переговоров по этой проблеме.
Советник по национальной безопасности в руководстве Нигерии Нуху Рибаду заявил агентству Reuters, что Нигерия, крупнейший на африканском континенте производитель нефти, поддерживает Украину и намерена бороться с последствиями роста цен на продовольствие.