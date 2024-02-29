Глава Нобелевского комитета назвал приговор Олегу Орлову "политически мотивированным"

 
"Голос Америки"
Olegas Orlovas
Olegas Orlovas
ФОТО: RIA / Scanpix
Сопредседатель "Мемориала" был приговорен к тюремному заключению за "дискредитацию" вооруженных сил.

Глава Норвежского нобелевского комитета назвал "политически мотивированным" заключение в тюрьму сопредседателя российской правозащитной организации "Мемориал" Олега Орлова.

"Мемориал" стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира в 2022 году.

Во вторник суд в Москве приговорил 70-летнего ветерана правозащитного движения к двум с половиной годам тюрьмы по обвинению в «повторной дискредитации» российских вооруженных сил, участвующих в продолжающемся вторжении в Украину.

"Приговор Орлову является политически мотивированным и служит еще одним доказательством нарастающего неуважения к правам человека и свободе слова в сегодняшней России", – заявил председатель Норвежского нобелевского комитета Йорген Ватне Фрюднес.

"Режим [президента России Владимира] Путина много лет пытался заставить замолчать руководство “Мемориала” и других важных организаций гражданского общества в России, и они используют войну в Украине как предлог для завершения этой работы, – добавил он. – Важно, чтобы они не добились успехов".

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"Голос Америки"
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