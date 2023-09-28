Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал указ о ее ликвидации

Шахраманян принял решение распустить до конца года "все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении". Документ вступает в силу со дня опубликования.

"Населению Нагорного Карабаха, в том числе за пределами республики, ознакомиться с условиями реинтеграции, выдвинутыми Азербайджаном, с целью принятия самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания или возвращения в Нагорный Карабах в будущем", – говорится в указе.

Нагорно-Карабахская республика (Арцах) была провозглашена 2 сентября 1991 года в границах Нагорно-Карабахской автономной области и части прилегающих к ней территорий Азербайджанской ССР. Ни одно государство ООН не признало НКР. Азербайджан последовательно настаивал, что Нагорный Карабах – неотъемлемая часть его территории. Армения, хотя и не признавала НКР, поддерживала власти в Степанакерте.