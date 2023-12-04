Глава немецкой энергетической компании: в европейских поставках газа нет буферной зоны

Хотя страны Евросоюза в значительной степени отказались от российского природного газа, а по состоянию на ноябрь газовые хранилища ЕС были заполнены на 99%, неожиданные события все еще могут поставить под удар безопасность поставок газа.

"Мы еще не там, где нам нужно быть, потому что наша энергетическая система не должна работать таким образом, что в ней нет буферной зоны", – сказал Креббер Financial Times.

Генеральный директор RWE пояснил, что проблемы с безопасностью поставок могут возникнуть в случае выхода из строя трубопровода или терминала сжиженного природного газа (СПГ). Поэтому, по мнению Креббера, необходимо улучшить возможности импорта газа, чтобы полностью заменить российский газ.