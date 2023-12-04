Глава немецкой энергетической компании: в европейских поставках газа нет буферной зоны

Хотя страны Евросоюза в значительной степени отказались от российского природного газа, а по состоянию на ноябрь газовые хранилища ЕС были заполнены на 99%, неожиданные события все еще могут поставить под удар безопасность поставок газа.
"Мы еще не там, где нам нужно быть, потому что наша энергетическая система не должна работать таким образом, что в ней нет буферной зоны", – сказал Креббер Financial Times.
Генеральный директор RWE пояснил, что проблемы с безопасностью поставок могут возникнуть в случае выхода из строя трубопровода или терминала сжиженного природного газа (СПГ). Поэтому, по мнению Креббера, необходимо улучшить возможности импорта газа, чтобы полностью заменить российский газ.
Цены на газ выросли в разы в прошлом году после полномасштабного вторжения России в Украину. В августе 2022 года цена на газ превысила 300 евро за мегаватт-час, что было почти в 10 раз выше обычного. С тех пор цена упала, и в понедельник на этой неделе цена газа на голландской бирже TTF составляла около 42 евро за мегаватт-час.
Газа, хранящегося в газохранилищах ЕС, достаточно, чтобы полностью покрыть потребление в течение двух с половиной зимних месяцев, но использование слишком большого количества запасов затруднит заполнение газохранилищ на следующую зиму.
Хотя RWE, которая до сих пор в основном торговала природным газом, расширяет свои инвестиции в возобновляемые источники энергии, Креббер предупредил, что Германии необходимы новые инвестиции в энергетическую инфраструктуру.
По его мнению, Германия может не выполнить план правительства по отказу от угля в производстве электроэнергии к 2030 году, если правительство не будет стимулировать инвестиции в газовые электростанции, способные работать на водороде.
Креббер отметил, что энергетическая безопасность Германии в настоящее время основана на атомной и угольной энергетике, также разрабатываются планы одновременного отказа от обеих. Поэтому необходимо будет строить новые газовые электростанции, которые будут работать, когда производства энергии ветра будет недостаточно. Эти станции также могут работать на водороде.
Поскольку такие электростанции будут работать лишь в течение коротких периодов, без государственной поддержки их строительство будет сложно обосновать с коммерческой точки зрения.
"Правительство еще не разработало для этого рамок. Если этого не произойдет в этом или следующем году, будет сложно отказаться от угля к 2030 году", – сказал Креббер.