Украина делает успехи в своем наступлении. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В ходе встречи с президентом США Джо Байденом глава альянса заявил, что чем больше территории украинцы смогут освободить, тем более сильные позиции у них будут за столом переговоров и тем более вероятно, что президент России Владимир Путин на определенном этапе поймет, что он никогда не выиграет эту агрессивную войну.

Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО:"Поддержка, которую мы вместе оказываем Украине, сейчас, в данный момент, имеет значение на поле боя, потому что наступление началось, и украинцы делают успехи, продвигаются вперед. Это только начало. "

Great meeting w/ @POTUS to prepare the #NATOSummit. I thanked him for his leadership & US commitment, including on support to #Ukraine. In Vilnius, we will step up support for Ukraine and further strengthen our deterrence & defence, including with a new defence investment pledge. pic.twitter.com/aqiR0TLSAP