Глава "Нафтогаза": "Северный поток - 2" служит подготовке агрессии РФ против Украины

Глава украинского энергетического концерна "Нафтогаз" Юрий Витренко считает, что газопровод "Северный поток - 2" способствует подготовке российского нападения на Украину. "Мы уверены на 100 процентов, что "Северный поток - 2" имеет единственную цель - исключить Украину из числа стран, участвующих в транзите газа в Европу", - заявил Витренко газете Süddeutsche Zeitung в понедельник, 17 января. По его словам, президент РФ Владимир Путин готовит военное вторжение в Украину, и "он хочет добиться того, чтобы это не вызвало негативных последствий в торговле с Европой".

Государственный концерн "Нафтогаз" управляет на территории Украины сетью трубопроводов протяженностью в 38 тысяч километров. Среди прочего он до сих пор обеспечивает транзит российского газа в Европу. По мнению Витренко, Москва преследует цель - прекратить прокачку газа через Украину, и российские обещания продлить существующие соглашения о транзите газа ничего в этом не меняют. Они позволяют России резервировать мощности украинских трубопроводов и оплачивать их, при этом направлять газ в Европу по дну Балтийского моря, заявил глава украинского концерна. В случае войны в Украине "не останется газопроводов", утверждает Витренко, поскольку "первые бомбы упадут на них".

Глава "Нафтогаза": "СП-2" - политический проект

Витренко не согласен с утверждением канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) о том, что "Северный поток - 2" является исключительно экономическим, а не политическим проектом. "Единственная экономическая логика состоит в том, что Путин (с помощью газопровода. - Ред.) может наказать Украину за европейский выбор", - заявил он. По словам менеджера, выгоду от "СП-2" будет получать и Германия, на территории которой он заканчивается.

Строительство "Северного потока - 2" было закончено в начале сентября 2021 года. В середине ноября Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации газопровода, отметив, что она станет возможной лишь после того, как оператор Nord Stream 2 AG, базирующийся в швейцарском городе Цуг, предъявит документы о создании в Германии отдельной компании для управления "СП-2". Ожидается, что сертификация газопровода может завершиться летом текущего года. В новом правительстве ФРГ нет единого мнения об этом проекте. В то время как социал-демократы его поддерживают, "зеленые" многократно требовали остановить проект.