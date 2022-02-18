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Вольфганг Ишингер назвал "притянутыми за уши" требования Москвы предоставить ей "гарантии безопасности". Он раскритиковал отказ российской делегации от участия в Мюнхенской конференции.
Rusijos vėliava
Rusijos vėliava
© AFP / Scanpix

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) считает ошибкой отсутствие представителей правительства России на этом форуме, который откроется в пятницу, 18 февраля, в баварской столице. Сотни лидеров, которые приедут на конференцию, будут очень сожалеть, что Россия не участвует в ней, сказал Ишингер в эфире утренней программы Morgenmagazin на общественно-правовом телеканале ARD.

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Основной темой встречи в Мюнхене, по словам немецкого политика, станет вопрос, "что же необходимо сделать, чтобы российская сторона наконец оставила этот угрожающий сценарий вдоль украинской границы и вернулась за стол дипломатических переговоров".

Вступление Украины в НАТО не обсуждается

Вольфганг Ишингер назвал "притянутыми за уши" требования РФ предоставить ей "гарантии безопасности", поскольку НАТО, как напомнил Ишингер, за последние 18 лет не сделала ни шага к дальнейшему расширению на восток. "С какой стати сейчас, спустя 18 лет, поднимать этот вопрос? Членство Украины в НАТО не обсуждается", - сказал он.

По мнению политика, за российскими требованиями к Западу на деле скрывается более глубокое желание вернуться к ситуации, в которой Россия была бы окружена подчиненными ей странами, вынужденными отказаться "от своей полной независимости". Но "из этого, конечно же, ничего не выйдет", предупредил глава Мюнхенской конференции по безопасности.

"Здесь, в Мюнхене, мы хотим снова собраться, чтобы сказать: каждое европейское государство должно иметь возможность самостоятельно определять свою судьбу. И при этом не угрожать другим", - сказал Ишингер, добавив, что "никто не угрожает России".

Путин отказался лично приезжать в Мюнхен

Мюнхенская конференция по безопасности 2022 года пройдет 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof при соблюдении строгих противоэпидемических мер. Вместо обычного числа участников, превышающего 2000 человек, на сей раз разрешено не более 600. При этом, по словам Ишингера, организаторы решили еще сильнее ограничить численность участников, чтобы свести к минимуму любые риски. Все, кто приедет на конференцию, должны быть привиты от коронавируса и будут ежедневно сдавать ПЦР-тест.

Ранее Вольфганг Ишингер сообщил, что президент России Владимир Путин отказался от приезда в Мюнхен, но не исключил при этом выступление Путина в режиме видеоконференции. В 2021 году MSC из-за коронавируса прошла в онлайн-формате. В этом году, несмотря на волну омикрон-варианта, Ишингер решил вернуться к прежнему режиму конференции, заявив о колоссальной потребности личных встреч политиков в сфере безопасности.

Для Вольфганга Ишингера, возглавлявшего Мюнхенскую конференцию по безопасности на протяжении 14 лет, это будет последний форум. После MSC-2022 он передаст руководство бывшему советнику Ангелы Меркель (Angela Merkel) Кристофу Хойсгену (Christoph Heusgen).

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