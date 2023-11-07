Глава МВД Украины о гибели помощника Залужного: забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо

"Трагедия в Чайках начинает обрастать различной информацией из "источников". Поэтому официально сообщаю. В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. Сегодня у погибшего майора Частякова был День рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать боеприпас сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.", сообщил Частяков.