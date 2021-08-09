Глава МВД Латвии призвала ввести режим ЧС на границе с Беларусью

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева в понедельник, 9 августа, в Риге обратилось к правительству страны с призывом ввести режим чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе в связи с наплывом нелегальных мигрантов , сообщает информагентство BNS со ссылкой на МВД Латвии.
За три дня границу пересекли 160 нелегальных мигрантов
В случае, если правительство введет режим ЧС, пограничники в Аугшдаугавском и Краславском краях получат новые полномочия по недопущению пересечения границы, задержанию и возвращению нелегальных мигрантов обратно в Беларусь.
Согласно сведениям МВД Латвии, за последние три дня латвийско-белорусскую границу пересекли 160 нелегальных мигрантов, которые были задержаны пограничниками. Как отмечают в ведомстве, Государственная пограничная охрана (ГПО) работает в режиме повышенной готовности.
Чрезвычайная ситуация может быть введена правительством на срок не более, чем три месяца. Введение подобной меры осуществляется лишь после ее одобрения Сеймом.
В Риге обвиняют Минск
Ранее проблему нелегальной миграции с территории Беларуси довелось испытать Литве, где за период с начала 2021 года было задержано свыше 4 тысяч человек, нелегально пересекавших ее границу с территории Беларуси. Вильнюс и Рига уверены, что за этим стоит официальный Минск.
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