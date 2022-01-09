Глава МОК: Олимпиада в Пекине обязательно состоится

Несмотря на стремительное распространение омикрон-варианта коронавируса по всему миру, зимние Олимпийские игры в Пекине обязательно состоятся. Об этом заявил председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах (Thomas Bach) в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, опубликованном на сайте издания в субботу, 8 января.
Он подтвердил, что Игры пройдут, как и планировалось, с 4 по 20 февраля 2022 года. Дискуссию о том, стоит ли отказаться от проведения международных соревнований на фоне пандемии, Бах назвал "вызовом", который МОК обязан принять "в интересах всех спортсменов, поскольку те после долгих лет тренировок и подготовки" заслужили, чтобы олимпийский комитет исполнил их мечту и обеспечил проведение Игр в безопасных условиях.
Уверенность в том, что Олимпиаду не придется отменять, Томас Бах обосновал "очень-очень строгой" политикой властей Китая в борьбе с пандемией коронавируса.
Комментируя ограничения, которые требовалось соблюдать спортсменам для участия в предварительной стадии олимпийских соревнований и которые часть атлетов сочла "унизительными", Бах поручился за то, что жесткие меры не испортили предвкушения настроение будущих олимпиоников в преддверии Игр.
Бах: МОК - вне политики
Говоря о призывах к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине, который собираются устроить ряд стран, в том числе США и Великобритания, Томас Бах заявил, что относится к ним с пониманием, подчеркнув, что главное для него - это позиция самих спортсменов.
Одновременно он вновь заявил о политическом нейтралитете МОК: "Наша задача, наша миссия состоит в том, чтобы посредством Олимпиады собрать людей со всего мира вместе. Этого не удастся сделать, если мы займем ту или иную политическую позицию, будем делать политические заявления и тем самым изолировать спортсменов из разных стран".
В начале января 2022 года германское отделение правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) потребовало отставки всего руководства МОК, отказывающегося осудить нарушения прав уйгуров властями КНР.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Прошлый год для литовцев стал золотым веком: пили шампанское, покупали "Порше", не жалели миллионов на элитную недвижимость (51)
В прошлом году литовцы купили на 30 процентов больше...
Живущий в Италии литовец - о новом порядке в стране: эпидемиологи говорят, что это безумие (20)
В то время как в Литве до сих пор ведутся дискуссии по...
После 14 лет в эмиграции врач вернулся работать в Паневежис: объяснил, что привело к такому решению (7)
О врачах, эмигрировавших из Литвы ради лучших условий...
Коронавирус в Литве: 2342 новых случая и 16 смертей (3)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2342 новых случая...