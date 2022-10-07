По словам министра, российские власти "обманули и предали" военных, которые теперь погибают в Украине. "Вам обещали легкую прогулку, а отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают, потому что послушать вас сейчас — значит признать свои ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО", — заявил Резников, отметив, что альянс поставляет оружие Украине, но сражаются с его помощью с войсками РФ украинцы.

В своей речи глава украинского ведомства отметил, что президент Украины Владимир Зеленский посещает фронт, в то время как президент РФ Владимир Путин "прячется в бункере, а не "держит удар" рядом с военными.

"Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколения вперед. Многие из вас уже поняли — вас отправили умирать не за правое дело", — добавил Резников.

Он предложил российским военным подумать о том, как они "войдут в историю" после этой войны. По его мнению, они останутся в памяти "как воры, насильники и убийцы".

"Я вам скажу, что будет дальше. Тысячи российских парней погибнут. Еще больше останется без рук, без ног. Но их опозорят. А вас сделают виноватыми. И снова предадут. Как уже предавали не раз", — сказал министр.

Кроме того, по словам Резникова, именно российским военным после войны придется "смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат", потому что "никто из Кремля к ним не выйдет".

В заключении министр завил, что Украина гарантирует жизнь, безопасность и справедливость всем российским военным, которые немедленно откажутся воевать. "Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию — от унижения. Но время уходит. Не упустите его", — закончил он.