"Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Но этот час уже близок".

"Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит прозрение, как и к некоторым российским олигархам. Все больше случаев нежелания воевать".

"На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и бежит. Тем самым пополняя наш парк техники. Враг гибнет от своего же оружия".

"Кремль окончательно бросил попытки скрыть свои намерения — они пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ. У них ничего не получится".