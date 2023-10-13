Глава Минобороны США: мы позаботимся о том, чтобы у Израиля была все необходимое для обороны

«Я не хочу спекулировать на тему того, что может произойти в будущем. Можете не сомневаться, США позаботятся о том, чтобы у Израиля было все необходимое для защиты», — заявил Остин на вопрос журналиста о потенциальной отправке американских войск в Израиль.

Он также отметил, что Пентагон отправляет «боеприпасы, средства противовоздушной обороны и другие боевые орудия», а также дополнительные ракеты-перехватчики для системы обороны «Железный купол».

Ллойд Остин добавил, что власти США продолжат «тесно сотрудничать с Израилем, чтобы помочь обеспечить освобождение невинных мужчин, женщин и детей, попавших в руки ХАМАС, включая американских граждан».