Глава Минобороны Германии: Европа компенсирует Киеву недостаток помощи США

"Нам ясно, что рано или поздно нам придется компенсировать здесь и там то, что, возможно, больше не будет поступать от Вашингтона. Теоретически могут быть и области, где нам не удастся без проблем компенсировать все немедленно", - такой ответ дал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, отвечая в интервью газете Welt am Sonntag на вопрос, готовится ли он и его европейские коллеги к "худшему сценарию", когда Европа должна будет компенсировать Украине помощь, которая перестанет поступать из США.

На уточняющий вопрос, в каких именно областях могут возникнуть трудности, Писториус указал: должно пройти время, прежде чем европейская оборонная промышленность сможет нарастить объемы производства. "У нас есть примерно пять-восемь лет, чтобы наверстать упущенное - как в вооруженных силах, так и в промышленности и обществе", - заявил он, напомнив, что и Россия в настоящий момент существенно наращивает объемы военного производства.