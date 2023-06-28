Глава Минобороны ФРГ: Я делаю ставку на наступление Украины

Текущий год будет решающим для войны в Украине. Это мнение ряда экспертов поддержал министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius), выступая в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF утром в среду, 28 июня, перед началом своего визита в США.

"С высокой вероятностью это решающий год, решающие месяцы. Именно поэтому Германия несколько недель назад согласовала большой пакет помощи в объеме 2,7 млрд евро. Это обеспечивает Украине устойчивую поддержку", - заявил он в программе "Morgenmagazin", добавив, что по уровню поддержки Киева Германия занимает сейчас второе место в мире после США.

В середине мая Германия пообещала Украине дальнейшую всестороннюю военную помощь. В частности, речь идет о поставке дополнительных систем ПВО Iris-T SLM, танков Leopard и БТР Marder, а также боеприпасов.