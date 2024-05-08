Глава Минобороны ФРГ: Путин не должен победить в войне против Украины

В Берлине в последнее время усилились сомнения в том, действительно ли Германия хорошо подготовлена на случай возможного переизбрания Дональда Трампа на посту президента США, отмечает агентство dpa.Трамп дал ясно понять, что он не намерен предоставлять американскую помощь партнерам по НАТО в случае российской агрессии, если те недостаточно тратят на оборону. В Минобороны ФРГ теперь полагают, что в мире не полной мере поняли корректировку курса Германии .

Увеличение расходов на обороны в ФРГ

"НАТО имеет центральное значения для нашей безопасности, и мы ничего не воспринимаем как должное. Мы осознали, что времена вновь изменились. Война вернулась в Европу, и время дивидендов от мира закончилось. Поэтому мы вносим свой вклад. Германия в этом году выделит на оборону больше, чем когда-либо в истории бундесвера. Норма НАТО о выделении двух процентов ВВП на оборону будет выполнена, и мы не можем останавливаться на достигнутом", - подчеркнул Писториус.