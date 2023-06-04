Министр обороны Германии Борис Писториус призвал государства Индо-Тихоокеанского региона занять четкую позицию против атак на международную архитектуру безопасности, таких как российское вторжение в Украину. "Это невероятно опасно для всего мира. Если Россия победит, сигнал ревизионистским державам в мире будет заключаться в том, что агрессия и неспровоцированное применение военной силы приемлемы и могут быть успешными", - заявил Писториус в Сингапуре на международном форуме по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в воскресенье, 4 июня. Он подчеркнул, что это касается и Индо-Тихоокеанского региона.

Писториус: ФРГ переосмыслит политику экспорта вооружений

Немецкий министр поблагодарил многие государства региона, которые выступили с четкими заявлениями о том, что международное сообщество не приемлет этой незаконной войны. Выступая перед представителями более 40 государств, он отметил, что для Берлина вторжение войск РФ в соседнюю страну стало "историческим поворотным пунктом в его внешней политике и политике безопасности". "Мы обязуемся принять большую ответственность за нашу собственную безопасность и безопасность наших союзников и партнеров", - сказал Писториус.

По его словам, речь идет о переосмыслении политики экспорта вооружений, "особенно в части поддержки стран-партнеров с их законными правами на самооборону". Глава Минобороны ФРГ призвал к защите международного порядка, основанного на правилах и верховенстве закона, везде, где он находится под угрозой. Среди прочего, это включает право на свободное судоходство. Германия готова поддержать все двусторонние или многосторонние меры по укреплению доверия, подчеркнул Писториус. При этом он указал на необходимость обмена информацией и наблюдения за военными учениями, осмотров военных объектов и соглашений о контроле над вооружениями. "Нам необходимо верховенство закона, а не право сильнейшего", - добавил он.

Дискуссии на форуме по безопасности в Сингапуре

Ранее на том же форуме министр обороны Китая Ли Шанфу на встрече с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым предложил задействовать "все возможные средства" для окончания войны с Россией, а также пообещал расширить связи военного руководства его страны с Киевом. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов сообщил в интервью агентству Bloomberg, что Украина пытается углубить понимание Пекина относительно ситуации на месте. Китай "готов к коммуникации и расширению контактов между украинским и китайским военным руководством", указал Гаврилов.

В свою очередь Алексей Резников в ходе панельной дискуссии в Сингапуре выразил мнение, что это больше похоже на российский мирный план, нежели на индонезийский. "Нам нужно выиграть эту войну. После этого мы будем вести переговоры с кремлевским режимом или новым лидером", - заявил Резников.

Между тем министр обороны США Ллойд Остин предостерег Китай от военных действий против Тайваня. "Конфликт в Тайваньском проливе будет иметь катастрофические последствия", - заявил он. Глава Пентагона обеспокоен отсутствием диалога с китайской стороной выразил обеспокоенность в связи с недостатком коммуникации между США и Китаем на фоне крайне серьезного охлаждения отношений. Открытые коммуникационные каналы особенно важны для военных и политиков в сфере обороны, пояснил он и подчеркнул, что сейчас самое время начать диалог.