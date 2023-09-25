Глава Минобороны Британии: Лондон будет поддерживать Киев независимо от результатов выборов в США

Ведущая Би-би-си Лора Кунсберг спросила Шаппса в воскресном телеэфире, какими будут действия Лондона , если на выборах в следующем году победит кандидат от Республиканской партии, и США решат отказаться от дальнейшей поддержки Украины .

«Пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим, что произойдет на [праймериз] республиканцев, но мы будем продолжать стоять плечом к плечу с нашими друзьями в Украине», – сказал Шаппс.

«Я искренне верю, как сказал на этой неделе президент Украины Зеленский, что на самом деле американцы считают, что в их интересах и в интересах всего мира сделать так, чтобы Украина оставалась демократическим государством, – добавил министр. – Мы знаем, что происходит, когда мы позволяем тирану вторгнуться к соседу, а затем продолжить движение на запад. И совершенно необходимо, чтобы Путин не смог без последствий вторгнуться к демократическому соседу».