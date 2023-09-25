Глава Минобороны Британии: Лондон будет поддерживать Киев независимо от результатов выборов в США

 
bbcrussian.com
V. Zelenskis lankosi JK
V. Zelenskis lankosi JK
ФОТО: Scanpix

Британия будет продолжать стоять плечом к плечу с Украиной и поддерживать Киев независимо от результатов выборов в США, заявил в интервью Би-би-си министр обороны страны Грант Шаппс, назначенный на этот пост в конце августа.

Ведущая Би-би-си Лора Кунсберг спросила Шаппса в воскресном телеэфире, какими будут действия Лондона, если на выборах в следующем году победит кандидат от Республиканской партии, и США решат отказаться от дальнейшей поддержки Украины.

Министр ответил, что поддержка Киева со стороны Лондона незыблема.

«Пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим, что произойдет на [праймериз] республиканцев, но мы будем продолжать стоять плечом к плечу с нашими друзьями в Украине», – сказал Шаппс.

«Я искренне верю, как сказал на этой неделе президент Украины Зеленский, что на самом деле американцы считают, что в их интересах и в интересах всего мира сделать так, чтобы Украина оставалась демократическим государством, – добавил министр. – Мы знаем, что происходит, когда мы позволяем тирану вторгнуться к соседу, а затем продолжить движение на запад. И совершенно необходимо, чтобы Путин не смог без последствий вторгнуться к демократическому соседу».

По словам Шаппса, Британия продолжает поставлять боеприпасы Киеву, а также намерена обучить украинских пилотов управлению истребителями F-16. К концу года 30 тысяч украинских военнослужащих пройдут подготовку в Великобритании, добавил Шаппс.

Как отмечает телекомпания CNN, ссылаясь на собственный опрос, проведенный в августе, большинство американцев выступает против выделения дополнительных средств Украине; среди сторонников Республиканской партии этот показатель достигает 71%.

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