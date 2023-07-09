Глава Минфина США видит шанс на продуктивный диалог с КНР

У США и Китая есть серьезные разногласия, но отношения между странами укрепляются, заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, выступая, в воскресенье, 9 июля, на пресс-конференции в Пекине по итогам своей четырехдневной поездки в КНР. По словам главы американского Минфина, около 10 часов двусторонних встреч с высокопоставленными представителями КНР были "прямыми, предметными и продуктивными".

"Ни один визит не решит наши проблемы в одночасье. Но я ожидаю, что эта поездка поможет создать устойчивый и продуктивный канал связи", - указала чиновница. Цель поездки, по ее словам, заключалась в установлении и углублении связей с новой экономической командой КНР, снижении риска недопонимания и прокладывании пути к сотрудничеству стран в таких областях, как изменение климата и долговой кризис.

США не стремятся отдалиться от КНР в экономических отношениях