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Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) заявил в интервью Financial Times, что Германия "открыта" идееиспользовать замороженные на Западе российские валютные резервы для покрытия расходов на восстановление Украины. Однако, по его словам, "все еще нужно решить юридические вопросы и последствия для международного порядка".
Christianas Lindneris
Christianas Lindneris
© AP / Scanpix

Линднер также сказал, что он был против захвата частных активов российских олигархов. "Страны, основанные на верховенстве закона, гарантируют частную собственность" - сказал Линденр FT. По его мнению, необходимо убедить частные лица "вносить свой вклад в возмещение ущерба Украине на добровольной основе".

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Deutsche Welle

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