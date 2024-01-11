Глава МИД Венгрии приедет в Украину на встречу с Кулебой

 
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Peteris Szijjarto
Peteris Szijjarto
ФОТО: AFP / Scanpix

На 29 января в украинском Ужгороде запланирована встреча министров иностранных дел Венгрии и Украины Петера Сийярто и Дмитрия Кулебы, а также главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Об этом сообщил в комментарии Delfi спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

“Переговоры станут продолжением недавних политических контактов двух стран”, - отметил Николенко.

Ключевыми темами станут организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в целях продвижения важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений, рассказали в МИД.

Напомню, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который поддерживает отношения с российским лидером Путиным, выступал против решения о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, которое в итоге приняли без него. Также он блокирует выделение помощи Украине на 50 млрд евро. Лидеры ЕС снова соберутся 1 февраля, чтобы рассмотреть этот вопрос.

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