"Мы сталкиваемся с огромными проблемами дома в условиях глобального экономического кризиса. Мы сталкиваемся с огромными вызовами за границей: от агрессивной России до все более напористого Китая. У нас есть меньше двух лет, чтобы подготовиться к следующим выборам. Это будет тяжелая битва, но мы можем победить, поставив во главу угла благо британского народа. Я выдвигаюсь, потому что я могу вести и принимать трудные решения", — написала Трасс.

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На посту премьера она пообещала в первую очередь снизить налоговое бремя, отменить повышение стоимости социального страхования и снизить ставки для бизнеса. В своей колонке она напомнила, что будучи главой МИД помогла стране "возглавить международную реакцию на путинскую войну в Украине и представить жесткий пакет санкций, который причинил настоящую боль Путину и Кремлю".

О выдвижении своих кандидатур на пост лидера партии и премьер-министра страны уже объявили 11 человек, пишет The Guardian. Трасс — один из лидеров среди консерваторов, отмечает Sky. Она дольше всех других кандидатов работает в кабинете министров и занимала различные должности при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и Борисе Джонсоне. Ожидается, что точный формат голосования и его сроки партия определит на следующей неделе, пишет The Guardian.

Занимавший пост премьер-министра страны Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля — после череды скандалов и отставок министров его правительства. Он отметил, что ему жаль покидать свой пост, который он считает "лучшей работой в мире". Вместе с тем он сказал, что продолжит исполнять обязанности премьера до выборов нового главы правительства, которые состоятся в октябре.