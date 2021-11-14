Глава МИД Великобритании призвала ЕС заблокировать сертификацию "Северного потока - 2"

На фоне массового скопления мигрантов на белорусско-польской границе глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала Евросоюз пересмотреть стратегический подход к России и заблокировать сертификацию газопровода "Северный поток - 2" .
Этот газопровод "грозит подорвать европейскую безопасность, позволив России ужесточить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на то, что пандемия напоминает нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок во избежание стратегической зависимости от ненадежных партнеров", - написала Трасс в статье для лондонской газеты The Telegraph, обнародованной в воскресенье, 14 ноября.
По словам Трасс, "в это критическое время" странам Европы следует углублять инвестиционные и торговые связи с теми, кто "соблюдает правила и содействует процветанию рыночной экономики". "Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию", - подчеркнула она, добавив, что на президенте России Владимире Путине лежит "очевидная ответственность за то, чтобы положить конец постыдному миграционному кризису" на границе Беларуси с Польшей.
Представитель МИД России отвергла обвинения
В ответ на призыв Лондона к санкциям против "СП-2" представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что у официальных представителей Великобритании нет права обвинять другие страны в причастности к миграционным кризисам, пока Лондон не ответит за последствия вторжения в Ирак.
"Северный поток-2" был достроен в сентябре, сейчас на нем идет техническая прокачка газа. Проект состоит из двух труб, протяженностью почти 1200 км каждая. Их совокупная мощность составляет 55 млрд куб. м. 8 ноября в "Газпроме" заявили, что газопровод полностью завершен и готов к запуску. В тот же день германский регулятор начал процесс сертификации "СП-2". По мнению экспертов, сертификация газопровода, однако, может затянуться до мая из-за рассмотрения в Еврокомиссии.
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