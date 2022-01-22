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Российская сторона дала согласие на просьбу о визите в Москву министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Он состоится в феврале, сообщил дипломатический источник ТАСС.
Sergejus Lavrovas, Liz Truss
Sergejus Lavrovas, Liz Truss
© Reuters / Scanpix

"Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале", — сказал собеседник агентства.

В середине января газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что визит Трасс, вступившей в должность главы МИД Великобритании в сентябре 2021 года, может состояться уже в начале февраля. При этом посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что посольство РФ в Великобритании не получало официального обращения относительно визита Трасс в Москву.

Главы МИД Соединенного Королевства не посещали Россию с декабря 2017 года. Тогда в Москву приезжал Борис Джонсон, который сейчас возглавляет британское правительство.

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