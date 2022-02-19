Украина готовится ко всем возможным сценариям развития конфликта с Москвой, заявил министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба. Таким образом он в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля, ответил на вопрос, разделяет ли он оценку президента США Джо Байдена о том, что Кремль уже принял решение начать вторжение в Украину, пишет Deustche Welle.
На следующей неделе Кулеба посетит Брюссель и США для координации усилий по сдерживанию России с западными партнерами. При этом он, среди прочего, встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном и выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН 22-23 февраля, сообщил МИД в Киеве.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что украинские "силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию" в конфликте с Россией. "Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путем", — написал он в Instagram по прибытии в Германию, где он 19 февраля выступит на Мюнхенской конференции по безопасности.
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