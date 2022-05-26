Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада к всеобъемлющему прекращению импорта товаров из России. "Мое послание вам очень простое: убейте российский экспорт", - заявил Кулеба в среду, 25 мая, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Прекратите покупать у России, не позволяйте им получать деньги, которые они пускают на военную машину - разрушающую, убивающую, насилующую и пытающую людей в Украине", - сказал глава украинского МИДа. По его словам, прекращение импорта не должно коснуться "важных товаров, в которых Запад по-настоящему нуждается".

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"Увеличить давление на Кремль"

За три месяца войны в Украине страны Запада уже ввели множество штрафных мер в отношении России, но в Давосе Кулеба призвал увеличить давление на Кремль. По его словам, украинская экономика пострадала "намного больше от российской агрессии и вызванных ею разрушений, чем российская экономика от санкций".

Пока Россия зарабатывает на продаже нефти и газа, "их карманы набиты деньгами", отметил украинский министр. Он призвал подвергнуть санкциям судоходные компании, транспортирующие российскую нефть, заметив, что "большая часть российской нефти доставляется на мировые рынки по морю". "Если вы скажете, что любая компания в мире, перевозящая нефть из РФ, столкнется с проблемами, то это даст большой результат", - сказал Дмитрий Кулеба.

Запад не должен поддаваться на российский шантаж

Кулеба назвал "шантажом" заявление замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко, согласно которому власти РФ могут создать гуманитарный коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие западных санкций. "Сейчас Россия шантажирует мир, требуя снять санкции в обмен на разблокировку украинского экспорта продовольствия. Любой иностранный политик или чиновник, который может подумать о принятии этой игры, должен сначала посетить могилы убитых украинских детей и поговорить с их родителями", - сказал министр иностранных дел Украины.