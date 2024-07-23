Глава МИД Украины прибыл в Пекин для переговоров о роли Китая в прекращении войны

Китай представляет себя как нейтральную сторону в войне и говорит, что не направляет военную помощь ни одной из сторон, „в отличие от Соединенных Штатов и других западных стран“.
Однако углубление российско-китайского партнерства по принципу „без ограничений“ привело к тому, что страны НАТО назвали Китай „решающим пособником“ Москвы в войне, которую Пекин никогда не осуждал.
Визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в пятницу станет первым с начала войны в феврале 2022 года.
Киев заявил, что Кулеба посетит Пекин для обсуждения „способов остановить российскую агрессию“, а также „возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира“.
Китай пытался представить себя в качестве посредника в войне, несколько раз отправив посланника Ли Хуэя в Европу в рамках так называемой „челночной дипломатии“.
В этом месяце председатель КНР Си Цзиньпин заявил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, что мировые державы должны помочь России и Украине возобновить прямые переговоры. Визит Орбана в Пекин был назван „миротворческой миссией“.
В прошлом году Китай также выпустил документ, призывающий к „политическому урегулированию“ конфликта. Западные страны подвергли его критике за то, что он позволяет России сохранить большую часть захваченных ею территорий в Украине.
Китай отвергает обвинения в поддержке военных действий России. В Пекине настаивают, что позиция Китая „открыта и не вызывает сомнений“ и обвиняют Запад в разжигании конфликта путем поставок оружия Киеву.
С момента начала конфликта Китай стал важнейшим спасательным кругом для изолированной российской экономики. В последние месяцы это экономическое партнерство стало объектом пристального внимания со стороны Запада. США пообещали преследовать финансовые учреждения, содействующие российской агрессии.
Соединенные Штаты и Европа также обвиняют Пекин в продаже компонентов и оборудования, необходимых для поддержания российского военного производства.