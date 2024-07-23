Глава МИД Украины прибыл в Пекин для переговоров о роли Китая в прекращении войны

Китай представляет себя как нейтральную сторону в войне и говорит, что не направляет военную помощь ни одной из сторон, „в отличие от Соединенных Штатов и других западных стран“.

Однако углубление российско-китайского партнерства по принципу „без ограничений“ привело к тому, что страны НАТО назвали Китай „решающим пособником“ Москвы в войне, которую Пекин никогда не осуждал.

Визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в пятницу станет первым с начала войны в феврале 2022 года.

Киев заявил, что Кулеба посетит Пекин для обсуждения „способов остановить российскую агрессию“, а также „возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира“.