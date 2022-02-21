Лучшим сигналом президенту России Владимиру Путина со стороны Евросоюза на фоне обострения конфликта было бы признание перспективы членства Украины в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам его участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в понедельник, 21 февраля, сообщает корреспондент DW.

"Я сказал коллегам, что лучшее стратегическое решение, которое они могут сейчас принять, - это предоставление Украине европейской перспективы. Это будет четкий сигнал президенту Путину: что бы он ни делал, как бы он ни старался, движение Украины (в ЕС. - Ред.) необратимо и Украину никто не оставит один на один с Россией, - заявил Кулеба. - Это был бы также мощный сигнал украинскому народу о том, что Украина двигается к европейской семье мира и процветания, где ее ждут.

Также Кулеба призвал глав МИДов стран Евросоюза принять уже сейчас отдельные санкции против России. "Для этого есть достаточно оснований", - уточнил он. Кроме того, министры обсудили вопрос о том, что может стать "триггером, то есть спусковым крючком для применения полного пакета санкций против России".

Кулеба - об оптимальном формате переговоров с Россией

Комментируя инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона организовать саммит между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, Кулеба отметил: "Украина приветствует любые дипломатические усилия, направленные на предотвращение развития конфликта".

Но при этом украинский министр отметил, что оптимальным форматом "для ведения дискуссий о деэскалации и формирования новых гарантий безопасности" он считает саммит в формате пяти постоянных членом Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) с Украиной, Германией и Турцией.

Эскалация конфликта вокруг Украины

Связанный с угрозой вторжения России в Украину кризис резко обострился после заявлений глав самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" об эвакуации населения в Россию, распространенных 18 февраля. После этого на территорию Ростовской области начали привозить жителей Донбасса. Президент США Джозеф Байден выразил уверенность, что Кремль уже принял решение о нападении и планирует, в том числе, захватить Киев. В Украине заявляют, что готовы к любым сценариям. В "ДНР" и "ЛНР" объявили всеобщую мобилизацию.

По данным западных стран, в регионах вдоль украинской границы размещены около 150 тысяч российских солдат. РФ утверждает, что не планирует нападение. Между тем Москва и Минск продлили проведение совместных учений, отказавшись вывести с территории Беларуси российских военнослужащих.