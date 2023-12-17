Глава МИД Украины ожидает от Германии лидерства в украинском вопросе

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии продолжать играть ведущую роль в дипломатических отношениях с Украиной. В интервью газете в воскресенье, 17 декабря, Кулеба похвалил федерального канцлера Олафа Шольца за то, что тот предотвратил вето Венгрии против открытия переговоров о вступлении в ЕС с Киевом на недавнем саммите ЕС. Глава МИД Украины отметил, что это "войдет в историю как акт немецкого лидерства в интересах Европы".

Министр выразил также надежду, "что это также означает более широкий и необратимый поворот в отношении Германии". Еще в мае его призывы к Германии взять на себя инициативу в вопросе переговоров о вступлении в ЕС "в основном оставались без внимания", добавил он.

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