Международное сообщество не должно было допустить ситуации, при которой Россия шантажирует весь мир ценами на энергоресурсы и продовольствие, а также угрозами безопасности, сказал Кулеба по видеосвязи.
"По сути, Россия играет с миром в голодные игры, одной рукой удерживая морскую блокаду украинских портов, а другой перекладывая вину за это на Украину. Россия рассматривает зависимость других стран от любых видов ресурсов как слабость и приглашение использовать эту зависимость в качестве рычага для получения выгоды для России", - заявил глава украинского МИД.
Он напомнил, что Украина десятилетиями играла важную роль в сфере глобальной продовольственной безопасности. А теперь, сказал, он страна подвергается нападению, бомбардировкам и мародерству.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент подписал закон о признании Ландсбергиса руководителем Литвы
Президент Гитанас Науседа в четверг подписал закон о...
Экономист: цены в Литве растут, потому что жители охотно расстаются с деньгами
Инфляция в Литве перешагнула 20% барьер, по словам...
Аренда жилья в Литве не всем по карману, есть предложение ввести максимальные расценки
Аренда жилья в Литве все время дорожает. Согласно...
Отдыхающих у моря напугали полеты истребителей: кто и кого должен был информировать
Над Палангой летает самолет в сопровождении двух...
Эпидемиологическая карта Литвы окрашивается в черный цвет: в других зонах только три муниципалитета
За минувшие сутки в Литве было выявлено 719 новых случаев...