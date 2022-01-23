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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подверг критике отказ Берлина поставлять оружие Киеву. "Мы разочарованы тем, что Германия по-прежнему не дает разрешения на поставку оборонительных вооружений Украине, особенно с учетом текущей ситуации", — заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, которое выйдет в свет в воскресенье, 23 января.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba
Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba
© AP / Scanpix

Украине нужны оборонительные вооружения

По его словам, еще большее разочарование вызвало бы препятствование властями Германии поставкам оборонительных вооружений немецкого производства в Украину третьими странами. Кулеба подчеркнул, что Украина никогда не строила агрессивных планов и не подпадает ни под какое эмбарго на продажу вооружений.

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Украина "подвергается нападению с 2014 года, мы просто хотим быть в состоянии защитить себя и предотвратить более крупный конфликт", сказал министр.

Кулеба не согласен с отсылками к прошлому


Дмитрий Кулеба также отметил, что отсылки к историческому прошлому для объяснения актуальной политики (отказа от поставок немецкого оружия. — Ред.) он уважает, но согласиться с ними не может. "Украина понесла огромные потери и разрушения во время Второй мировой войны. Теперь, когда мы снова страдаем и подвергаемся угрозам, единственная подходящая политика — позволить нам защищаться", — считает глава МИД Украины.

Эстония хочет поставить в Украину оружие производства ГДР


Ранее, 21 января, американское издание Wall Street Journal сообщило о том, что Германия не дала разрешение своему союзнику по НАТО Эстонии экспортировать в Украину артиллерийские установки немецкого производства, что "указывает на напряжение в западном альянсе из-за Украины".

О том, что Германия получила запрос Эстонии на одобрение поставок оружия в Украину, стало известно 21 января. Речь шла о 122-миллиметровых гаубицах, сделанных еще в ГДР, а в 1990-е годы проданных Финляндии властями объединенной Германии.

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Deutsche Welle
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