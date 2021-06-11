Министр иностранных дел Польши резко раскритиковал Германию за поддержку спорного газопровода "Северный поток - 2". "Германия пожертвовала ценностями свободного мира и его интересами в сфере безопасности ради сотрудничества с Россией", - заявил Рау в интервью польской газете "Речь Посполита", обнародованном в пятницу, 11 июня.
Глава польского МИДа выразил недовольство тем, что президент США Джо Байден не посоветовался с Польшей и ее соседями, прежде чем с оглядкой на правительство ФРГ отказаться от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG. "Байден отождествляет Европу с Германией. Американские союзники не нашли времени для консультаций с регионом, который сильнее всех пострадает от последствий этого решения", - констатировал Збигнев Рау.
Правительство Польши решительно выступает против строительства "Северного потока - 2", опасаясь, что этот проект усилит зависимость Европы от российского газа и поставит в трудное положение страны-транзитеры российского топлива. Джо Байден 14 июня примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, а затем встретится с лидерами стран ЕС. На 16 июня запланирована встреча Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.
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