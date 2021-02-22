Глава МИД Люксембурга анонсировал новые санкции ЕС в отношении России

Заявление Борреля последовало за тем, как российскому оппозиционеру было предписано выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, а Московский городской суд отклонил жалобу на замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше".
Глава МИД Австрии: будем говорить о соразмерной реакции
В свою очередь министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг подтвердил, что главы внешнеполитических ведомств будут обсуждать перспективы введения санкций. "Мы будем на Совете по иностранным делам в понедельник говорить о соразмерной реакции на дело Навального", - заявил он в интервью изданию Welt am Sonntag. По словам Шалленберга, к спектру возможностей относятся, в частности, адресные ограничительные меры против отдельных лиц в рамках недавно созданного санкционного механизма ЕС, предусмотренного на случай нарушений прав человека.
ЕСПЧ потребовал освободить Навального
Ранее, 17 февраля, стало известно, что палата ЕСПЧ в составе семи судей, руководствуясь правилом 39 Регламента ЕСПЧ, пришла к выводу, что освобождение Навального необходимо для "надлежащего ведения разбирательства".
Заявление Навального в суд было подано 20 января 2021 года в соответствии со статьей 34 Европейской конвенции по правам человека.
Навальный: достаточных гарантий для сохранения жизни и здоровья нет
До этого, 26 января, Москва уведомила суд, что Алексей Навальный содержится в хорошо охраняемом учреждении, а его камера находится под видеонаблюдением. В ответе были также описаны условия содержания, отмечалось, что политик имел доступ к электронным коммуникациям через тюремную систему. Навальному было разрешено звонить по телефону, и его неоднократно посещали адвокаты и члены общественной наблюдательной комиссии.
Навальный позднее представил свои замечания к этому ответу. Он утверждал, что перечисленные Москвой меры не могут обеспечить достаточных гарантий для сохранения его жизни и здоровья.
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