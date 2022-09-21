Он также указал, что Латвия не будет менять установленные 19 сентября ограничения для российских граждан с шенгенскими визами на пересечение границы.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня в России начинаются мероприятия по частичной мобилизации. Об этом в специальном обращении к гражданам страны заявил президент РФ Владимир Путин. Соответствующий указ уже опубликован на сайте Кремля.