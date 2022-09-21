Он также указал, что Латвия не будет менять установленные 19 сентября ограничения для российских граждан с шенгенскими визами на пересечение границы.
Как сообщалось, с сегодняшнего дня в России начинаются мероприятия по частичной мобилизации. Об этом в специальном обращении к гражданам страны заявил президент РФ Владимир Путин. Соответствующий указ уже опубликован на сайте Кремля.
Drošības apsvērumu dēļ Latvija neizsniegs humānās vai cita veida vīzas tiem Krievijas pilsoņiem, kuri izvairās no mobilizācijas, kā arī nemainīs kopš 19.septembra ieviestos robežšķērsošanas ierobežojumus Krievijas pilsoņiem ar Šengenas vīzām— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 21, 2022
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
У кого и на сколько увеличатся зарплаты в Литве с 2023 года
Правительство Литвы одобрило предложение в связи с...
Премьер Литвы: спасение всех россиян не является обязанностью Литвы и других стран
У россиян было достаточно времени для того, чтобы...
Весточка бегущим от мобилизации россиянам – одной повестки недостаточно
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что...
Министр: в холодный период Литва могла бы принять примерно 25 тысяч военных беженцев из Украины
В неиспользуемых школах и больницах Литва в холодное...
Сегодня в Литве день бесплатного общественного транспорта
22 сентября в последний день Европейской недели...