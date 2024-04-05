Глава МИД Латвии: Россия должна проиграть войну c Украиной

Тим Себастиан: Ваш премьер-министр недавно была в США и пыталась убедить Конгресс разблокировать военную помощь, которую Белый дом обещал Украине. Она несколько раз повторила, что нельзя допустить, чтобы Россия выиграла эту войну. Если Россия и выиграет ее, то только благодаря нерешительности и отказу Запада дать Украине оружие, необходимое для победы, не так ли? Эта мысль уже дошла до Запада?

Беседа состоялась 20 марта 2024 года, а 28-го Кариньш после встречи с премьер-министром Латвиии Эвикой Силиней заявил об уходе со своего поста 9 апреля. Заявление было сделано на фоне скандала с дорогими перелетами Кариньша на частных самолетах за госсчет в бытность его премьер-министром.

За ходом войны в Украине с тревогой наблюдают страны Балтии , требуя от Запада увеличить помощь Киеву и не допустить победы России . Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Латвии, в интервью Тиму Себастиану в программе DW Conflict Zone выразил уверенность, что НАТО должна усилить поддержку Украины.

Мы видим, что, например, Германия , по очевидным историческим причинам изначально заняв пацифистскую позицию, развернулась практически на 180 градусов и стала крупнейшим донором Украины. А теперь мы видим, что и президент Франции выступил со своей инициативой. Это можно трактовать по-разному, но я, как министр иностранных дел Латвии, считаю, что французы тоже понимают, что не только должна победить Украина , но и Россия должна войну проиграть. Иначе это большая угроза безопасности для всей Европы .

Кришьянис Кариньш: Я думаю, да. И если мы посмотрим не на другую сторону Атлантики, а на то, что происходит в Европе… Когда началась война, страны, которые поставляли оружие Украине, странам Балтии или Польше , можно было по пальцам пересчитать. Некоторые из них вначале были куда более нерешительными. Теперь же мы видим, что все в полной мере поддерживают Украину. Совсем недавно в Европейском Союзе проголосовали за выделение 50 млрд евро и согласовали 50 млрд на 4 года, которые пойдут на поддержку правительства в Киеве. У нас есть чешская инициатива по закупке боеприпасов (артиллерийских снарядов для Украины. - Ред.) также за пределами Евросоюза .

- А что если Россия все-таки победит?

- Что я думаю...

-…что если эта помощь будет слишком запоздалой, что ее слишком мало и придет она слишком поздно?

- Сейчас мы должны сосредоточиться на том, что мы можем сделать, чтобы этого не произошло. Потому что если они победят, они тогда сделают вывод, что сила важнее права. Они будут считать, что Запад как-то слаб, разделен или не хочет противостоять (России. - Ред.), и тогда агрессия будет продолжаться в том или ином направлении. Надо сделать так, чтобы агрессия не продолжалась, ведь проблема никуда не денется и Россия будет агрессивной до конца войны, даже если она будет проигрывать, потому что Путин только что обеспечил себе еще шесть лет власти, а это значит, что его политика останется неизменной.