Министр подчеркивает, что на геноцид и военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами в отношении мирного населения в Буче, необходимо отреагировать новыми санкциями против России и увеличить военную поддержку Украины.
Латвия будет и впредь настаивать на введении санкций против России в энергетическом секторе в полном объеме и закрытии портов ЕС для российских кораблей.
Сегодня мир облетели страшные кадры из освобожденного от российских войск украинского города Буча в Киевской области. В братской могиле захоронено около 300 человека, на улицах города — тела убитых мирных жителей. Число жертв среди мирного населения еще уточняется.
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