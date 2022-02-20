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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич считает, что Евросоюз уже сейчас должен начать введение санкций в отношении России в связи с эскалацией ситуации на украинско-российской границе и в Донбассе. Соответствующее заявление глава МИД сделал в интервью Deutsche Welle в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности.
Edgaras Rinkevičius
Edgaras Rinkevičius
© AFP/ Scanpix

По словам Ринкевича, обсудить введение санкций и направить Москве "политический сигнал" можно будет 21 февраля на заседании Совета ЕС по иностранным делам на уровне глав МИД. "Если до понедельника мы не увидим никакого улучшения ситуации, мы должны обсудить (вопрос санкций), и мы должны действовать серьезно и послать этот политический сигнал", - заявил латвийский министр.

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Ринкевич уточнил, что принятие политического решения лишь запустит механизм, который включает в себя последующие юридические шаги. Предпринимать их ЕС должен "в тесной координации и сотрудничестве" с США, Великобританией и Канадой, уверен он.

Говоря о возможности российской агрессии в отношении Латвии и других стран Балтии, Эдгар Ринкевич отметил: "НАТО, ЕС - это лучшее решение в области безопасности, которое кто-либо может иметь XXI веке. Исходя из этого, я считаю, что мы чувствуем себя в безопасности". Глава МИД отметил, что Риге необходимо большее присутствие НАТО для ответа на "дефицит безопасности, созданный Россией".

В Европе существует реальная угроза возникновения вооруженного конфликта, военная агрессия России против Украины будет иметь глобальные последствия, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с главой МИД Японии Йошимасой Хаяси в рамках проходящей Мюнхенской конференции по безопасности.

Ринкевич подчеркнул, что международное сообщество должно посылать сильные сигналы сдерживания, а также продолжать призывать Россию к деэскалации ситуации и поиску решения конфликта путем дипломатических переговоров, сообщает Rus.LSM.lv со ссылкой на МИД Латвии.

Оба министра согласились с важностью поддержки Украины, включая практическую помощь в укреплении устойчивости и обороноспособности страны, а также в стабилизации ее экономики.

Накануне президент США Джо Байден выступил перед журналистами в Белом доме после телеконференции с лидерами стран-союзниц США, в том числе Франции, Британии, Германии, Польши и Румынии. Со ссылкой на разведку он заявил, что Владимир Путин принял решение о новом вторжении на Украину и оно начнется в ближайшие дни под предлогом геноцида на Донбассе, о котором ложно заявляют российские официальные лица.

"Сейчас я убежден, что Путин принял решение [о новом вторжении на Украину]", — заявил президент США. Он считает, что нападение может произойти в течение недели или нескольких дней, сообщает bbc.com.

В ответ на вопрос, значит ли это, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта прекратятся, Байден сказал, что это не так.

"Пока он не начнет вторжение, дипломатическое решение остается возможным", — сказал он. Байден добавил, что если военные действия на Украине начнутся до встречи главы МИД Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном, назначенной на 24 февраля, это будет означать, что Россия "захлопнула дверь для дипломатии".

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Deutsche Welle
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