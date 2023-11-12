Глава МИД Израиля призвал мир помочь освободить заложников

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в ходе встречи с коллегой из Германии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) в субботу, 11 ноября, призвал создать международную коалицию, чтобы освободить 239 заложников, удерживаемых в настоящее время в секторе Газа боевиками террористической организации ХАМАС.

"Международная коалиция за освобождение заложников! Сегодня я встретился с германским министром иностранных дел Анналеной Бербок, мы обсудили возможные пути освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС", - написал Коэн на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) по итогам переговоров в Тель-Авиве.

Коэн отметил, что это уже третий визит Бербок в Израиль с начала обострения палестино-израильского конфликта. Он поблагодарил главу МИД ФРГ за то, что ее страна поддерживает Израиль, и попросил ее продолжать эту поддержку на международной арене, чтобы Израиль мог уничтожить ХАМАС и добиться возвращения заложников.