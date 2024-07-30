Глава МИД Израиля призвал исключить Турцию из НАТО

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал „немедленно исключить“ из НАТО Турцию в ответ на угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес его страны. „Эрдоган превратил Турцию в участника иранской оси зла“, - заявил Кац вечером в понедельник, 29 июля.
Он напомнил, что Турция, грозящая вторжением в Израиль, принимает членов террористической группировки ХАМАС, против которой ведет боевые действия Израиль после беспрецедентной террористической атаки 7 октября 2023 года.
Ранее Кац сравнил политику президента Турции с действиями иракского диктатора Саддама Хусейна. „Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Пусть он вспомнит, что там произошло и чем все закончилось“, - написал Кац в соцсети Х 28 июля.