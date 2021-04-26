Трехчасовой аудиофайл с интервью иранского министра попал в редакцию телеканала Iran International. Его копия есть и в распоряжении Персидской службы Би-би-си. Через час после первой публикации интервью официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что запись отредактировали, исказив смысл слов министра.

Как утверждают опубликовавшие материал СМИ, интервью у Зарифа еще в марте взял близкий к экономическому блоку правительства журналист Саид Лейлаз. По замыслу авторов, программа с интервью должна выйти в эфир после того, как правительство Хассана Роухани отойдет от дел после президентских выборов, назначенных на 18 июня.

Зариф обрушился с критикой на генерала Касема Сулеймани, который был убит в начале прошлого года в результате авиаудара США. Сулеймани, возглавлявший одно из элитных подразделений Корпуса стражей исламской революции, сегодня провозглашен в Иране мучеником и национальным героем. Именно он, как считается, убедил российского президента Владимира Путина вмешаться в конфликт в Сирии в ходе визита в Москву в 2015 году.

Война в Сирии и ядерная сделка



По словам Зарифа, переговоры с Сулеймани в 2015 году инициировала Москва, целью которой был срыв заключенной в те дни международной ядерной сделки с Ираном. Суть этой договоренности заключалась в том, что Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие жестких санкций, которые сильно били по экономике страны.

Как утверждает Зариф, Москва пригласила Сулеймани для переговоров через 10 дней после подписания договоренностей, чтобы саботировать их.

Россия, по его словам, хотела использовать иранскую армию для наземного наступления на сирийской территории. Иран отрицает участие своих военных в сирийском конфликте, однако в 2016 году Персидская служба Би-би-си подтвердила, что Тегеран перебрасывае в Сирию тысячи афганцев, чтобы воевать на стороне правительственных сил.

Взаимосвязь между военными действиями и саботажем договоренности по ядерной программе Ирана Зариф не объясняет, однако, по его словам, и к тому и к другому имел отношение Сулеймани, действовавший в обход МИД Ирана.

"Этот визит был инициирован Москвой, и иранское министерство иностранных дел никак не могло на него повлиять. Целью визита был срыв ядерной сделки", — говорит министр.

"Россия хотела уничтожить достижения иранского министерства иностранных дел", — говорит министр. Из-за этого он вынужден был прибегать к "грубому и недипломатичному языку" в беседах с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

В 2018 году США по распоряжению тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из соглашения и ввели против Тегерана дополнительные санкции. Иран после этого вновь приступил к запрещенным ядерным разработкам. В начале апреля Соединенные Штаты присоединились к переговорам в Вене, направленным на возрождение ядерной сделки с Ираном.

Россия начала предпринимать усилия для срыва договоренностей между Ираном и Западом еще до подписания сделки, говорит Зариф, особенно активно действуя в последнюю неделю перед подписанием.

"Русские не думали, что сделка состоится", — говорит Зариф. "Тогда Россия и Франция предложили обязать Иран каждые полгода подтверждать свой мандат в Совете Безопасности, чтобы сделка оставалась в силе", — продолжает он. Это значило, что каждые шесть месяцев стране нужно было договариваться с пятью постоянными и десятью временными членами Совбеза.

Нормализация отношений между Ираном и Западом во главе с США — не в интересах России, именно поэтому и ядерная сделка не была в ее интересах, говорит Зариф.

"Война брала верх над дипломатией"



Сулеймани постоянно вмешивался в дипломатические процессы, жалуется глава МИД Ирана. Генерал предъявлял требования к министерству иностранных дел, не прислушиваясь к позиции Зарифа. Война всегда брала верх над дипломатией, говорит министр, называя свою роль в принятии внешнеполитических решений нулевой.

Зариф также рассказывает о событиях после гибели Сулеймани в январе 2020 года, когда иранские ПВО сбили украинский пассажирский самолет, приняв его за крылатую ракету.

В течение нескольких дней после сбития самолета Иран отрицал свою ответственность. Как рассказывает Зариф, он пришел на совещание с руководством силовых структур и предложил: "Если в самолет попала ракета, давайте обсудим, как нейтрализовать ущерб". В ответ ему велели "пойти и написать в "Твиттере", что ничего не было", делится министр.