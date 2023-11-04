Глава МИД Хорватии извинился за самовольный поцелуй Бербок

"Возможно, это был неприятный момент, - приводят слова Грлич-Радмана хорватские СМИ. - Если кто-то увидел в этом нечто дурное, я приношу извинения перед теми, кто так это воспринял". Как утверждает хорватский министр, из-за опоздания самолета он встретился с Бербок по прибытии в Берлин только в момент группового фото. "Не знаю, в чем была проблема. Я не воспринял это так, я этого не осознал. Мы всегда сердечно приветствуем друг друга. Это душевные отношения между коллегами", - оправдался он.