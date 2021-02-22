Глава МИД Германии выступил за санкции в отношении России

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) высказался за введение новых санкций в отношении России после двух решений российских судов по оппозиционному политику Алексею Навальному. "Уже после отравления Навального мы дали ясно понять, что не намерены мириться с нарушением международного права, и ввели санкции", - заявил глава германского МИДа в понедельник, 22 февраля, на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе.
Дальнейшее развитие событий с Алексеем Навальным, когда он был арестован после возвращения в Россию и приговорен к лишению свободы, ставит вопрос о принятии новых санкций. Мас заявил, что выступает за выработку ограничительных мер в отношении отдельных лиц, в том числе запрета на их въезд в Евросоюз и блокировку их активов.
"Одновременно с этим мы должны искать пути, чтобы остаться в диалоге с Россией", - подчеркнул германский министр, добавив, что РФ необходима Евросоюзу для совместного урегулирования многих международных конфликтов.
Министры иностранных дел стран ЕС намерены принять на встрече принципиальное решение о санкциях в отношении России. Их конкретное содержание будет разработано позже. Впервые Евросоюз планирует применить утвержденный в декабре 2020 года новый санкционный режим за грубые нарушения прав человека во всем мире.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Верига: я бы не спешил с объявлением третьей волны, но одна причина очевидна (3)
Департамент статистики Литвы 22 февраля предупредил о...
Профессор: это не новая волна, но с послаблениями надо повременить (4)
Департамент статистики Литвы в понедельник...
В Литве поднялся шум из-за побочных действий вакцины, профессор напомнил, что информация сообщалась (12)
В Литве продолжается вакцинация жителей от COVID-19 , в...
В Каунасском районе прогнозируют наводнение: жителям рекомендуют эвакуироваться, делать запасы
В Литве на смену морозам пришло потепление, Нерис еще...
Статистики предупреждают об угрозе: эксперт предлагает подождать хотя бы неделю (12)
Показатель заболеваемости COVID-19 за последние недели...