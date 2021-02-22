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Евросоюз не намерен мириться с действиями российских властей в отношении Алексея Навального, считая тюремное заключение оппозиционного политика грубым нарушением прав человека.
Глава МИД Германии выступил за санкции в отношении России
© Reuters / Scanpix

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) высказался за введение новых санкций в отношении России после двух решений российских судов по оппозиционному политику Алексею Навальному. "Уже после отравления Навального мы дали ясно понять, что не намерены мириться с нарушением международного права, и ввели санкции", - заявил глава германского МИДа в понедельник, 22 февраля, на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе.

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Дальнейшее развитие событий с Алексеем Навальным, когда он был арестован после возвращения в Россию и приговорен к лишению свободы, ставит вопрос о принятии новых санкций. Мас заявил, что выступает за выработку ограничительных мер в отношении отдельных лиц, в том числе запрета на их въезд в Евросоюз и блокировку их активов.

"Одновременно с этим мы должны искать пути, чтобы остаться в диалоге с Россией", - подчеркнул германский министр, добавив, что РФ необходима Евросоюзу для совместного урегулирования многих международных конфликтов.

Министры иностранных дел стран ЕС намерены принять на встрече принципиальное решение о санкциях в отношении России. Их конкретное содержание будет разработано позже. Впервые Евросоюз планирует применить утвержденный в декабре 2020 года новый санкционный режим за грубые нарушения прав человека во всем мире.

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Deutsche Welle
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