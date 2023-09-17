Глава МИД Германии призвала реформировать ООН

"До тех пор, пока Россия не выведет свои войска с территории Украины, для нас не может быть возвращения к политике business as usual", - заявили ранее в ведомстве федерального канцлера. По словам советников Шольца, принятия каких бы то ни было решений на этом заседании Совбеза ООН не планируется, а его темой станет "грубейшее нарушение - с точки зрения почти всех его членов - Россией международного права".