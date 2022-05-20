"То, что теперь, например, необходимо компенсировать отсутствующие членские взносы, не должно привести к тому, что это повлияет на работу Совета Европы, — указала глава германского МИДа. — Совет Европы необходим, как никогда". По ее словам, правительство ФРГ намерено перевести в бюджет СЕ дополнительно 10 млн евро.

Глава МИД ФРГ отметила, что "бесчеловечная, преступная политика" России "потрясла Совет Европы до основания". "Режим, который нападает на своих соседей, подвергает бомбардировкам больницы и школы, убивает и берет измором мирных жителей" не может оставаться государством — членом СЕ, сказала Бербок. "Это было бы насмешкой", — добавила она.

Выход России из Совета Европы

На фоне российского вторжения в Украину МИД РФ 15 марта уведомил Совет Европы о решении выйти из организации. На следующий день Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за исключение России, а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение всех новых жалоб против страны. Россия также заявила о намерении денонсировать с 16 сентября Европейскую конвенцию по правам человека.

Россия являлась членом Совета Европы с 1996 года. В связи со вступлением в СЕ в России был введен мораторий на смертную казнь. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя приостановку членства страны в Совете Европы и ПАСЕ, заявил, что это "хорошая возможность" вернуть в России смертную казнь.